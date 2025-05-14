Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Circulan dos trenes por hora y sentido en la línea R2 Sur de Rodalies y se registran retrasos que pueden superar los 20 minutos en la R2, R14, R15, R16, R17 y RT2, según ha informado Renfe. El motivo de esta nueva afectación es una incidencia a la infraestructura entre las estaciones de Gavà y El Prat de Llobregat. Técnicos de Adif trabajan en la reparación de la avería.

Las incidencias en Rodalies Catalunya son una constante desde el inicio de varias obras para mejorar la infraestructura. Las obras en el túnel de Roda de Berà y en la estación de Sant Vicenç de Calders, son algunas de las actuaciones principales.