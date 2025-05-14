La inflación en el Camp de Tarragona y el Ebre se modera una décima en abril y se sitúa en el 1,9%

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La inflación en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre se moderó una décima y se situó al 1,9%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del segundo mes consecutivo a la baja después de que en marzo fuera del 2% y de dos décimas menos que la variación anual en el conjunto de Cataluña, que fue del 2,1%.

Entre las categorías donde más subieron los precios está la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, que avanzaron un 4%, delante del 5,7% de marzo; el ocio y la cultura, con un 3,2% ante el descenso del 0,7% del mes anterior y, coincidiendo con la Semana Santa, los restaurantes y hoteles, lo hicieron con un 5,3%, 1,2 puntos más que la variación anual de marzo.

Por otra parte, los precios de los alimentos se moderó dos décimas, hasta el 1,9%, mientras que las bebidas alcohólicas lo hicieron en 1,1 puntos en comparación con marzo, hasta el 4,3%. También destaca la moderación de precios de la electricidad, el gas y otros combustibles en cuatro puntos, hasta el 5,5%. Por el contrario, los precios de la ropa retrocedieron un 1,4% ante el descenso del 3,6% en marzo.

En el conjunto del Estado, el IPC se fue del 2,2%, una décima menos que la registrada en marzo. Con respecto a la tasa anual de la inflación subyacente, subió cuatro décimas, hasta el 2,4%. La moderación de la inflación se produjo por el descenso de precios del gas, que en el mismo mes del año pasado subieron, y por la caída de los precios de la electricidad, que lo hicieron con más intensidad que el año antes.