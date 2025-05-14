BonÀrea impulsa un sistema circular de retorno de envases

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo agroalimentario BonÀrea ha presentado RetornA, un sistema pionero de retorno de envases que implica activamente el consumidor y promueve la economía circular dentro del sector alimentario. El proyecto, que se ha iniciado en fase piloto en 57 establecimientos de la demarcación de Tarragona y dos tiendas de Guissona, permite devolver bandejas de pollo para que sean limpiadas, evaluadas y reutilizadas hasta 50 veces. La iniciativa podría evitar anualmente el uso de 80.000 bandejas de plástico de un solo uso sólo en la provincia de Tarragona.

Cuando se compra el producto, el cliente paga un depósito de 0,45 euros, que se devuelve con un incentivo adicional de 0,05 euros al hacer la devolución, hasta un total de 0,50 euros. La bandeja, patentada por bonÀrea, incorpora un film separador que evita el contacto directo con el producto y facilita que no haya que lavarla. Tiene un diseño distintivo y un sistema de trazabilidad con tecnología RFID y un código QR específico. El primer producto disponible con RetornA es el filete de pollo, pero se prevé ampliar la gama a otras referencias próximamente.

Con una inversión superior a los 10 millones de euros, bonÀrea confía extender el sistema en todas sus tiendas. El proyecto ha sido desarrollado internamente durante casi tres años por equipos multidisciplinares y cuenta con el apoyo de la Agència de Residus de Catalunya. La iniciativa se inscribe dentro de la estrategia global de sostenibilidad de la empresa, basada en la eficiencia de recursos, la innovación tecnológica, la reutilización, la economía circular y la lucha contra el despilfarro alimentario, con una visión de futuro alineada con los retos ambientales actuales.