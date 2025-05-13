Trabajadores de la industria de Tarragona se forman en emergencias del sector químico

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Un centenar de trabajadores del sector industrial de Tarragona han participado en las primeras sesiones formativas específicas sobre el Plan de Emergencia del Sector Químico de Tarragona (Plaseqta), organizadas por los servicios territoriales de Protección Civil.

Las jornadas, realizadas ayer lunes por videoconferencia desde el edificio CAT112 de Reus, marcan el inicio de un ciclo de doce sesiones dirigidas a informar, formar e implicar al personal de las industrias químicas de la zona. El objetivo es prepararlos para la prueba de sirenas con confinamiento prevista para el 29 de mayo.

Durante la formación, los asistentes recibieron información sobre el funcionamiento del Plaseqta, las diferentes categorías del plan, los tipos de establecimientos industriales implicados o los criterios que determinan cuándo un incidente se considera una emergencia y como tienen que actuar los trabajadores ante una situación de este tipo.

Paralelamente, la semana pasada empezaron las sesiones dirigidas a responsables, empleados y voluntarios de los 14 ayuntamientos implicados en el simulacro: Constantí, La Canonja, Els Garidells, El Morell, Els Pallaresos, Perafort, La Pobla de Mafumet, Reus, Salou, Tarragona, Vilallonga del Camp, Vila-seca, El Catllar y La Secuita.

Según la Generalitat, en los próximos días están previstas nuevas actividades informativas dirigidas a la población general de los municipios afectados y, de forma específica, a la hostelería, el turismo y las personas mayores.