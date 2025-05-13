Los municipios de los Camp de Tarragona han registrado 86 solares para viviendas sociales

Cambrils ha ofrecido tres solares por la zona de la Perellada, el Vial del Cavet y el entorno del Mercadona.Cedida

La diputada del PSC por Tarragona, Rosa Maria Ibarra, ha explicado este martes que «la Generalitat ya dispone de 86 solares en las seis comarcas del Camp de Tarragona, ofrecidos por los ayuntamientos, que permitirán la construcción de 2.388 viviendas de protección social». En el conjunto de Cataluña el número total de solares que se han alcanzado es de 666 que permitirán habilitar un total de 21.289 viviendas nuevas.

«Este es un Gobierno que cumple con sus compromisos. El presidente Illa anunció la construcción de 50.000 nuevas viviendas públicas y con esta iniciativa ya nos acercamos a casi la mitad de estas viviendas, de los cuales más de 2.000 en nuestras comarcas», ha explicado la diputada vallense.

«Es un paso adelante significativo pero tenemos que seguir trabajando hasta llegar al objetivo que fijó el presidente. Sabemos que los precios de las viviendas es un problema real para miles y miles de familias, sobre todo de la gente joven, y sabemos que tenemos que dar una solución real a esta necesidad».

La diputada socialista ha remarcado que «en eso consiste la política útil que encarna el nuevo Gobierno de la Generalitat del presidente Illa, en afrontar los problemas desde el sentido de la realidad y dar una respuesta institucional que se note a pie de calle. Por descontado – ha remarcado- eso implica que el Gobierno tiene que intervenir el mercado siempre que haga falta cuando este muestre quiebras evidentes, como está pasando en el ámbito de la vivienda en Cataluña», ha concluido.

Por comarcas, el Tarragonès ya dispone de 34 solares para construir 1.229 viviendas sociales, el Baix Camp 18 solares y 580 viviendas de protección oficial, el Baix Penedès 20 solares y 466 viviendas, el Alt Camp 7 solares y 73 viviendas, la Conca de Barberà 3 solares y 32 viviendas, y el Priorat 4 solares y 28 viviendas sociales.