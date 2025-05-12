Salut amplía la red de atención de curas paliativas pediátricas a Tarragona y Tortosa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departament de Salut está ampliando la Red de Atención Paliativa Pediátrica Integral (XAPPI) con siete nuevos centros que se han añadido a los tres ya existentes desde el 2020. En Sant Joan de Déu de Barcelona, Vall d'Hebrón de Barcelona y Parque Taulí de Sabadell, se han añadido el Trueta de Girona, Sant Pau de Barcelona, Germans Trias i Pujol de Badalona, Althaia de Manresa, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona y Verge de la Cinta de Tortosa.

Estos centros ya habían iniciado el trabajo asistencial y presentado sus planes de trabajo y durante el 2025 se está haciendo el despliegue con el acompañamiento de los equipos y trabajando en las rutas de complejidad pediátrica en los diferentes territorios.

La XAPPI se creó en 2020 con el objetivo de establecer niveles y circuitos que garanticen accesibilidad, equidad y calidad en la continuidad asistencial y el acompañamiento del enfermo y su familia durante los diferentes episodios del tratamiento y proceso de la enfermedad. Plantea tres niveles de atención con equipos multidisciplinares formados por profesionales de la medicina, la enfermería, psicología y el trabajo social con formación en pediatría y específica en curas paliativas.

El año 2024 se atendieron 931 pacientes en los diferentes centros asistenciales de la XAPPI, de los cuales 327 fueron nuevos pacientes mientras que 155 se dieron de alta y 155 acabaron con defunción. Sant Joan de Déu de Barcelona fue el que más pacientes atendió en 2024 con 334, seguido de Vall d'Hebrón de Barcelona (222), Parque Taulí de Sabadell (101) y Trueta de Girona (101). Entre las patologías atendidas hay enfermedades neurológicas, oncohematológicas, cardiopatías, enfermedades perinatales, enfermedades dermatológicas y enfermedades minoritarias.

Según datos de Salud, el año pasado la muerte se produjo en el lugar deseado en el 95,2% de los casos y la estimación de pacientes que hay que atender en Cataluña es de entre 5.389 y 9.391, ya que de los 1.539.581 menores de 19 años se estima que precisan esta atención entre 35 y 60 por cada 10.000 niños y adolescentes.