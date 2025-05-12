La Diputación de Tarragona reparará las torres de la Escuela de Arte y Diseño

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona ha sacado a licitación las obras para reparar las grietas de las torres de la Escuela de Arte y Diseño. El edificio, ubicado en el complejo educativo del campus Sescelades de la URV, cuenta con tres torres, una de unos diez metros y dos de casi 13 metros de altura.

El hormigón de estos elementos se encuentra afectado por «un avanzado proceso de carbonatación» según refleja un estudio. Por este motivo, se ha propuesto repicar el hormigón existente y restaurarlo con un mortero especial de reparación. Además, también se plantea el derribo de la cubierta y la construcción de una nueva. Estas actuaciones también podrían suponer un cambio de las ventanas de las torres, en torno a las cuales se han producido muchas de las grietas.

En total, se propone actuar en una superficie construida de 315 metros cuadrados entre las tres torres. El presupuesto estimado de las obras es de 300.109 euros y el plazo de ejecución será de tres meses.

El pliegue estipula que las obras se tendrán que ejecutar preferentemente en el periodo de verano con el fin de no intervenir en el calendario escolar. Hay que destacar que en el interior de las torres se desarrollan actividades formativas. Por este mismo motivo, los trabajos que puedan interrumpir la actividad académica se tendrán que hacer el fin de semana.