Activada la prealerta Inuncat por fuertes lluvias en Tarragona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Protección Civil ha activado en prealerta el plan Inuncat por fuertes lluvias esta tarde en Cataluña. Según el Servei Meteorològic de Catalunya prevé que esta tarde se supere el umbral de riesgo por intensidad de lluvia en las comarcas de Girona, y en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona.

El Meteocat prevé que caigan 20 litros en sólo 30 minutos de las 14 horas hasta las 20. Por este motivo recomiendan mucha prudencia en las zonas donde pueden caer fuertes precipitaciones.