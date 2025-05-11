El Meteocat activa la alerta por lluvias intensas en Tarragona este domingo y lunes

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha actualizado este domingo por la mañana el aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia. Este prevé una probabilidad de lluvia intensa, con la posibilidad de más de 20 litros por 30 minutos en zonas del prelitoral de Tarragona, Barcelona y Gerona.

El aviso estará activo desde el domingo a las 20 h hasta el lunes a las 20 h, y el grado de peligro máximo es de 1 sobre 6, es decir, bajo. Les comarcas tarraconenses afectadas este domingo serán el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Penedès y el Alt Camp.

El Meteocat prevé que las precipitaciones intensas caigan de 12 h a 18 h, tanto hoy como lunes. Mañana, en cambio, las comarcas afectadas serán el Baix Camp, el Baix Penedès y el Alt Camp.

El aviso llega después de una noche de lluvias torrenciales en varias localidades de Cataluña, como en Cassà de la Selva (Gironès), donde se han acumulado 42.2 mm en 30 minutos. Les precipitaciones también cayeron con fuerza sobre la Bisbal d'Empordà (105.2 m3/s), donde provocaron el incremento del caudal del río Daró, superando el umbral de alerta en el municipio.

Además el número de emergencias 112 recibió, durante el día de ayer, 254 llamadas por incidencias derivadas de la lluvia, sobre todo, en el Barcelonès y los Valleses. En la demarcación de Tarragona sólo se registraron 3 llamadas en el Baix Camp y 3 en el Tarragonès.