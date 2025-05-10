Protección Civil activa la prealerta Inuncat por lluvias intensas en Tarragona este fin de semana

Imagen de archivo de un episodio de lluvias en Tarragona.Gerard Marti Roig

Protección Civil ha activado el plan INUNCAT en fase de prealerta ante la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), que prevé una probabilidad de lluvia intensa (más de 20 litros por 30 minutos) esta tarde en la zona litoral y prelitoral de Tarragona, Gerona y Barcelona.

El aviso estará activo desde el sábado a las 20:00 h hasta el domingo a las 20:00 h, aunque en Tarragona se prevé que el riesgo de lluvia intensa finalice durante la madrugada del domingo.

Les comarcas afectadas son Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès y Alt Camp. En el resto de comarcas catalanas afectadas, el peligro de lluvia intensa se mantendrá hasta el domingo por la noche.

Protección Civil recomienda extremar las precauciones ante posibles acumulaciones de agua y conducir con prudencia. También se aconseja evitar actividades al aire libre en caso de tormentas repentinas.