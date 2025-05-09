Tras las últimas lluvias, el pantano de Riudecanyes llega al 60% de su capacidad

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Los pantanos de Tarragona continúan creciendo, sobre todo, gracias a las precipitaciones que se han producido durante estos días en la demarcación. Así pues, a día de hoy, y tras unos meses en los que la lluvia ha ayudado, los embalses de la provincia se encuentran en una mejor situación con respecto a hace apenas unos meses.

El estado de los pantanos de Tarragona



El pantano de Riudecanyes acaba de superar el 60% de su capacidad, algo que hacía mucho tiempo que no ocurría. De hecho, sin ir más lejos, hace algo más de seis meses, este mismo embalse presentaba una situación crítica, ya que se encontraba al 1,6% de su capacidad.

Así pues, en estos momentos, el pantano de Riudecanyes se encuentra al 60,094% de su capacidad, lo que equivale a 3,197 hectómetros cúbicos. El embalse ha crecido más de un 35% en menos de dos meses, ya que presentaba, a principios del pasado mes de marzo, una capacidad del 24%, lo que equivalía a 1,278 hectómetros cúbicos.

Mapa con el estado del pantano de Riudecanyes.

Algo muy similar ha ocurrido en el pantano de Siurana, que hace seis meses presentaba una situación todavía más crítica, ya que se encontraba al 0,6% de su capacidad. Ahora, el embalse, aunque continúa teniendo niveles de agua muy bajos, ha superado el 25%.

De hecho, el pantano se encuentra en estos momentos al 25,745%, lo que equivale a 3,146 hectómetros cúbicos de agua. En dos meses, este embalse ha crecido más de un 16%, ya que a principios de marzo se encontraba al 9,3% de su capacidad, lo que equivalía a 1,137 hectómetros cúbicos.

Mapa con el estado del embalse de Siurana.

Por otro lado, el pantano del Catllar presenta una situación mucho más preocupante, ya que no es que su capacidad no aumente, sino que incluso disminuye. De hecho, en estos momentos, se encuentra al 2,003%, lo que equivale a 1,202 hectómetros cúbicos de agua. Hace algo menos de un mes, este mismo embalse se situaba al 2,045%, lo que equivalía a 1,227 hectómetros cúbicos de agua.