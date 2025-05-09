Se mantiene la previsión de lluvias para este viernes en Tarragona pero con menor intensidad

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil mantiene la previsión de lluvias para este viernes pero con menos intensidad. El Meteocat prevé precipitaciones que pueden ser abundantes, pero con una probabilidad más baja de superar el umbral de 20 l/m2 en 30 minutos, lo que no implica ninguna situación del plan Inuncat.

Las comarcas que pueden resultar más afectadas son las del litoral y prelitoral central, las de Tarragona, las de la Cataluña Central y las de Girona. Los chaparrones podrían ir acompañados de tormenta y localmente de granizo. El fin de semana también se prevén precipitaciones en muchos puntos del territorio.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña el jueves se superaron los 20 litros/m2 en algunas estaciones de la Cataluña Central y la Costa Daurada, con 56,4 litros en la de Vinyols i els Arcs, en Cambrils; 43,8 en la de Constantí, o 39,5 en la de Tamarit.