Reclaman al Gobierno un fondo para «acelerar la transformación del modelo productivo» en el Camp de Tarragona

El Parlament ha reclamado al Gobierno que «estudie y promueva la creación de un instrumento financiero», como un fondo público, con bastante dotación para «acelerar la transformación del modelo productivo en el Camp de Tarragona y a Cataluña» a través de la economía verde. Así consta en una moción de los Comunes, que ha recibido el apoyo de la mayoría del pleno. El texto defiende que se tiene que hacer «con la participación de empresas clave alineadas con el interés público, la autonomía estratégica y el arraigo territorial».

Por otra parte, la cámara también ha instado al ejecutivo a «intervenir y mediar activamente en conflictos como el de PortAventura World para garantizar condiciones laborales justas».

Por el contrario, el Parlament ha rechazado el punto de la moción de los Comunes que reclamaba al Gobierno un plan de diversión económica del Camp de Tarragona que permitiera «reducir la dependencia del sector petroquímico».