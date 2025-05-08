Invertirán 7,3 MEUR para mejorar en Tarragona un tramo de la carretera más peligrosa de España

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 7,3 millones de euros un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Tarragona. La actuación se centrará en un tramo de la N-420, considerada una de las carreteras más peligrosas de España, con un recorrido que va desde el límite con Teruel, a la altura de Caseres, hasta Reus.

El contrato tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años adicionales y una prórroga extraordinaria de hasta nueve meses. En total, se intervendrá en 107 kilómetros correspondientes al sector nº3 de la provincia, que incluye tramos de la N-420 y la N-420A.

Las obras forman parte del programa estatal de conservación de la Red de Carreteras del Estado (RCE), cuyo objetivo es garantizar la circulación, seguridad vial y accesibilidad de la infraestructura a todos los ciudadanos. Entre las tareas previstas figuran vigilancia, atención a accidentes, vialidad invernal, mantenimiento de instalaciones y control de túneles y comunicaciones.

Además, el contrato incorpora medidas orientadas a la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Las empresas adjudicatarias deberán calcular y compensar la huella de carbono generada durante la ejecución de los trabajos, presentando un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato.

Este enfoque busca contribuir a la reducción de más de 71.000 toneladas anuales de CO2 y refuerza el compromiso del Ministerio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con infraestructuras sostenibles, transporte seguro, eficiencia energética y crecimiento económico.

El modelo de contrato mixto, que combina servicios y obra, permite una conservación integral de las carreteras. Se centra en garantizar unas condiciones óptimas de circulación y seguridad, además de mejorar el estado general de la red mediante actuaciones continuas de mantenimiento, gestión y seguimiento del estado de la infraestructura.