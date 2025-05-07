Playas
Estas son las treinta y cuatro playas de Tarragona galardonadas con la Bandera Azul 2025
Las playas distinguidas en Tarragona están repartidas entre varios municipios de la demarcación
Un total de 34 playas de la provincia de Tarragona han sido reconocidas este 2025 con la Bandera Azul, un distintivo internacional que premia el cumplimiento de exigentes criterios de calidad en aspectos ambientales, de seguridad, accesibilidad y servicios. El galardón, otorgado por la Fundació per a l’Educació Mediambiental (FEE), es uno de los más prestigiosos del mundo en el ámbito del turismo sostenible.
Las playas distinguidas en Tarragona están repartidas entre varias comarcas de la demarcación como, por ejemplo, el Baix Penedès, el Tarragonès, o el Baix Camp y pertenecen a municipios como Calafell, El Vendrell, Torredembarra, Tarragona, Cambrils, L’Ametlla de Mar y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, entre otros.
Las 34 playas de Tarragona con Bandera Azul 2025 son:
Baix Penedès
- Segur de Calafell Llevant – Calafell
- Segur de Calafell Ponent – Calafell
- L’Estany Mas Mel – Calafell
- Calafell – Calafell
- El Francàs – El Vendrell
- Sant Salvador – El Vendrell
- Coma-ruga – El Vendrell
Camp de Tarragona
- Costa Daurada – Roda de Berà
- Llarga – Roda de Berà
- Els Muntanyans – Torredembarra
- La Paella – Torredembarra
- Altafulla – Altafulla
- Tamarit – Tarragona
- La Móra – Tarragona
- Savinosa – Tarragona
- L’Arrabassada – Tarragona
- La Pineda – Vila-seca
- Vilafortuny – Cambrils
- Cavet – Cambrils
- Prat d’en Forés - El Regueral – Cambrils
- La Llosa – Cambrils
Terres de l’Ebre
- La Punta del Riu – Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
- L’Arenal – Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
- El Torn – Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
- L’Almadrava – Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
- Calafató – L’Ametlla de Mar
- Sant Jordi d’Alfama – L’Ametlla de Mar
- L’Alguer – L’Ametlla de Mar
- Cala Forn – L’Ametlla de Mar
- Cap Roig – L’Ampolla
- Les Avellanes – L’Ampolla
- Riumar – Deltebre
- Les Delícies – La Ràpita
- Les Cases d’Alcanar - El Marjal – Alcanar