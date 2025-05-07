Reus, la tercera ciudad catalana con más operaciones de los Mossos y la Policía Nacional

Agentes de los Mossos y la Policía Nacional en un cacheo.Cedida

Los Mossos d'Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) desarrollaron el año 2024 un total de 75 operaciones conjuntas, de las cuales 8 se hicieron también de la mano de los respectivos cuerpos municipales donde se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes.

Así se desprende de una respuesta escrita de la consellera de Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a una pregunta formulada por los Comunes en el Parlament, donde ha detallado que en las 75 operaciones conjuntas se identificaron 338 personas, de las cuales 181 contaban con antecedentes policiales.

Sobre esta cuestión, el Departament d'Interior ha detallado que «la aplicación informática de la que explotan los datos recoge, para cada actuación, todas las identificaciones que las dotaciones policiales comunican a los operadores».

Por lo tanto, las identificaciones pueden ser de personas implicadas, pero también víctimas y testigos, entre otras cuestiones.

Los dos municipios con más operaciones conjuntas son Barcelona y Badalona, con 7 cada uno, seguidas de Reus (Baix Camp) (5), Figueres (Alt Empordà) (2), Castelldefels (Baix Llobregat) (2), Gerona (2), Tremp (Pallars Jussà) (2), Borrassà (2), Cambrils (Baix Camp) (2) y l'Hospitalet de Llobregat (2).

En cuanto al tipo de operaciones conjuntas, se han llevado a cabo entradas en establecimientos de pública concurrencia en el marco de la ley de protección de la seguridad ciudadana, así como trabajos coordinados en los dispositivos Tremall con la finalidad de detectar y combatir la multirreincidencia.

También, en operativos de tráfico -especialmente en campañas de transporte de mercancías- y con visitas de personalidades nacionales y extranjeras.