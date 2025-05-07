Desmantelan una organización en Tarragona por estafar con la venta de zapatillas por internet

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido y ha investigado trece personas por cometer estafas a través de internet, pertenecientes a una organización criminal que también llevaba a cabo blanqueo de capitales y que estaba situada en ocho provincias, entre ellas Tarragona y Barcelona, han informado fuentes del instituto armado.

La Guardia Civil empezó la operación Bambeda en agosto del 2024, después de una denuncia tramitada en la Guardia Civil después de la creación de una web denominada www.gotyzapas.com, diseñada con el único propósito de estafar al máximo número de personas que se interesaban en los productos ofrecidos (zapatillas de deporte primeras marcas).

Las anunciaban a un precio muy inferior a la media en el mercado, con la finalidad de atraer al máximo número de personas y ofrecían estos productos incluso con un descuento de 2x1.

Gracias al auxilio judicial, se procedió al cierre de la página de internet y se evitó que continuaran las estafas mediante esta web fraudulenta.

Hasta hoy, los agentes han conseguido aclarar 41 delitos de estafa por un importe superior a los 3.400 euros. No obstante, se han detectado más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe de 22.400 euros.

El grupo criminal se encontraba situado en diferentes localidades del territorio nacional, en concreto en Sevilla, Palencia, Tarragona, Córdoba, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Jaén, contribuyendo a la proliferación del delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil consiguió desentrañar el sofisticado esquema de blanqueo de capitales operado a través de la web fraudulenta. La organización utilizaba una extensa red de intermediarios, por lo común conocidos como «mulas económicas» y su papel consistía en recibir dinero en sus cuentas bancarias y transferirlo posteriormente a otros bajo el control de la organización, obteniendo a cambio una comisión.

En algunos casos, estos intermediarios abrían cuentas bancarias bajo la supervisión de los captadores, los que, una vez completado el proceso, modificaban los datos de contacto para asumir el control total de las cuentas.

Los investigadores consiguieron identificar a la organización a través de un grupo en una red social, utilizado para la captación de mulas económicas. A partir de esta información, se llevó a cabo la detención e búsqueda de personas vinculadas con el proceso de captación.

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias correspondientes, que han sido entregadas al Juzgado de guardia.