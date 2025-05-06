Los pescadores de Tarragona sustituirán las cajas de plástico por unas hechas con cáscara de arroz

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Càmara Arrossera del Montsià y Vasalplast han firmado un convenio con la Federación Territorial de Cofradías de Pescadores de Tarragona para abastecerla de cajas hechas con un nuevo material alternativo al plástico, el Oryzite, hecho con cáscara de arroz para las cofradías de la demarcación.

Los nuevos recipientes son una innovación desarrollada por Iban Ganduxé. La solución de Vasalplast e Iban Ganduxé es más sostenible y un claro ejemplo de economía circular, con el que se sustituyen las cajas de plástico que se utilizaban hasta ahora.

Imagen de las nuevas cajas para el pescado hechas con cáscara de arroz.ACN

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació promueve esta iniciativa con una ayuda de 704.220 euros, cofinanciada al 70% por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). Esta solución permitirá que se fabriquen las primeras cajas, que se distribuirán entre las cofradías adheridas a la Federación Territorial de Cofradías de Tarragona (FTCT): las Cases d'Alcanar, la Ràpita, l'Ampolla, Deltebre, l'Ametlla de Mar, Cambrils, Calafell, Torredembarra y Tarragona. Más de 251 embarcaciones pesqueras se podrán beneficiar de este paso adelante hacia la sostenibilidad.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante la firma del convenio, ha destacado «el carácter innovador de la iniciativa y la importancia de la cooperación entre el sector agrícola y pesquero». Y ha añadido que «inicialmente las pruebas se realizarán con la flota de las diferentes modalidades de rodeo, arrastre y artes menores de los diferentes puertos y en varias épocas del año».

El material Oryzite se presentó el año 2021, después de una década de investigación y desarrollo liderado por su creador, Iban Ganduxé, un empresario granollerí. La cáscara del arroz, el único subproducto de esta producción agroalimentaria, se ha convertido en una alternativa al plástico. Se puede utilizar para fabricar todo tipo de objetos y en todos los sectores, desde el automovilístico, la logística, la cosmética, el textil, el embalaje o el mobiliario, entre muchos otros. La producción de unas 60.000 toneladas de arroz cada campaña permite en la Càmara Arrossera del Montsià producir hasta 14.000 toneladas de Oryzite al año.

La Unión Europea, de hecho, distinguió la Càmara por esta propuesta con un premio a la mejor cooperativa en economía circular y bioeconomía, el año 2021.

Aplicaciones de Oryzite

Oryzite nació para el sector automovilístico, hecho que nos permitió desarrollar una tecnología única que ahora se extiende a otras industrias. Un ejemplo de su versatilidad se produjo el abril pasado, cuando el Conde de Godó utilizó el material en colaboración con Ecogots para fabricar vasos con Oryzite durante el torneo de tenis.

En la automoción, otro avance importante se produjo también el mes de abril: SEAT empezó a producir el SEAT Arona con dos piezas fabricadas con Oryzite, este material renovable y natural derivado de la cáscara de arroz. Esta consecución es el resultado de un proyecto iniciado el año 2020, con el objetivo de reducir el uso de derivados del petróleo en la fabricación de vehículos.

Además, Oryzite ha dado un paso significativo en la industria petroquímica, dado que ayudado a compensar emisiones y a desarrollar polímeros con huella de carbono neutra. Este avance también se anunció en abril, hecho que consolidó Oryzite como una solución única para reducir el uso de plásticos convencionales y las emisiones contaminantes. Al aprovechar un subproducto no apto para el consumo humano, Oryzite no compite con los recursos alimentarios y se presenta como una alternativa escalable y sostenible.

La cáscara de arroz, disponible en grandes cantidades cada año, convierte Oryzite en una opción eficiente para disminuir la dependencia del plástico tradicional y mejorar la sostenibilidad en varias industrias.

Por medio del Departamento y el sector pesquero, surgió la idea de crear una caja para el pescado, un envase para poder almacenar este producto que cumpliera con las condiciones sanitarias requeridas y se adaptara a las necesidades de este producto. Vasalplast ha fabricado el prototipo de caja, que será presentado mañana oficialmente en el marco de Seafood, la feria de pescado más importante de Europa que estos días tiene lugar a Barcelona. Se probarán diferentes capacidades para contribuir a la mejora de la calidad del pescado y la comercialización.