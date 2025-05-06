Los campesinos de la Comunidad de Riudecanyes podrán regar durante 10 semanas gracias al agua del Siurana

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los miembros de la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes (CRPR) podrán disfrutar de una hora de riego semanal durante diez semanas gracias al trasvase del Siurana que ha planteado la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El calendario irá del 16 de junio al 24 de agosto.

La ACA ha propuesto mover 1,03 hm3 del embalse del Priorat hacia el de Riudecanyes, hecho que permitiría disponer a la comunidad de hasta 3,20 hm3, si bien no claro está que toda se destine a cultivos, ya que el Ayuntamiento de Reus tiene unos derechos a los que no habría renunciado. En la comisión de desembalse del pantano de Riudecanyes celebrada este lunes, la CRPR se abstuvo.

«En la votación de la propuesta presentada por la ACA no se ven reflejados todos los derechos que tiene la Comunidad y sus comuneros, y, por lo tanto, no se respetan todas sus concesiones», ha manifestado Miquel Àngel Prats, administrador de la CRPR. Sin embargo, ha destacado que «después de dos años de no haber regado, es un avance importante». En la comisión, Gepec votó en contra y Unió de Pagesos también se abstuvo. Al no haber unanimidad, será ahora el director de la Agència quien dictará la resolución final.