Diari Més

Sucesos

Retrasos en la R2 Sur, R14, R15, R16, R17 y RT2 por una incidencia en la estación de Vilanova i la Geltrú

Técnicos de Adif trabajan en la resolución de la avería en las instalaciones de la estación

Un tren de Rodalies saliendo de la estación.

Un tren de Rodalies saliendo de la estación.Albert Segura

Publicado por
ACNRedacció

Creado:

Actualizado:

Los trenes de las líneas R2 Sur, R14, R15, R16, R17 y RT2 circulan con retrasos que pueden superar los 30 minutos por una incidencia en las instalaciones de la estación de Vilanova i la Geltrú. Según ha informado Renfe, técnicos de Adif están trabajando en la resolución de la incidencia.

Esta incidencia se suma a las habituales que está teniendo el servicio de Rodalies desde el inicio de las obras del túnel de Roda de Berà, que ya finalizaron.

tracking