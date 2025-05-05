Retrasos en la R2 Sur, R14, R15, R16, R17 y RT2 por una incidencia en la estación de Vilanova i la Geltrú

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

Los trenes de las líneas R2 Sur, R14, R15, R16, R17 y RT2 circulan con retrasos que pueden superar los 30 minutos por una incidencia en las instalaciones de la estación de Vilanova i la Geltrú. Según ha informado Renfe, técnicos de Adif están trabajando en la resolución de la incidencia.

Esta incidencia se suma a las habituales que está teniendo el servicio de Rodalies desde el inicio de las obras del túnel de Roda de Berà, que ya finalizaron.