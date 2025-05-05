Resuelta la incidencia en la estación de Vilanova que ha provocado retrasos en los trenes de Tarragona

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La incidencia en las instalaciones de la estación de Vilanova i la Geltrú que ha provocado retrasos de más 30 minutos en las líneas R2 Sur, R14, R15, R16, R17 y RT2 ya ha sido resuelta. Según ha informado Renfe, los trenes están recuperando progresivamente las frecuencias y horas de paso habituales y se ha habilitado un servicio de refuerzo por carretera para dar apoyo a las líneas afectadas.

La incidencia ha provocado que en la R2 Sur circularan dos trenes por hora y sentido y que en el resto de líneas afectadas hubiera demoras de hasta 45 minutos.