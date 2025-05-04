La ACA impulsa la renaturalización del río Sec, en la cuenca del río Francolí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha adjudicado y firmado un estudio, por un importe próximo a los 36.000 euros, con el objetivo de mejorar la recuperación de la dinámica natural del río Sec, desde el barranco de Castellfollit hasta la confluencia con el río Francolí.

Los trabajos, que tendrán una duración de 10 meses, consistirán al definir las actuaciones destinadas en recuperar la conectividad lateral y restablecer los procesos y dinámicas de aportaciones de sedimentos naturales, así como erradicar la vegetación alóctona.

La recuperación geomorfológica se tiene que basar en acciones de corrección hidrogeológica (eliminación de motas donde no sean funcionales y recuperación de la morfología natural), así como de mejora y restauración de los hábitats fluviales y de ribera con el objetivo de buscar la mejor resiliencia del medio al cambio global.

Sustitución de las motas para la naturalización del río

En octubre de 1994 se produjeron lluvias torrenciales, que desencadenaron una riada en la cuenca del río Francolí con una gran movilización de agua y sedimento.

A raíz de estos aguaceros, se construyeron dos líneas de motas al río Sec (desde el barranco de Castellfollit hasta la desembocadura con el río Francolí) con material procedente del propio río y sin un proyecto constructivo con cálculos de diseño.

Con la construcción de las motas, se hicieron más rígidos los márgenes del río y se modificó su trazado sinuoso natural, haciéndolo más rectilíneo. Actualmente, las motas son parcialmente funcionales y habrá que determinar la mejor alternativa para recuperar la funcionalidad ecológica e hidráulica de este tramo del río Sec.

Este estudio, por lo tanto, definirá las medidas para recuperar el espacio fluvial, incrementando la movilidad lateral del río y ampliando la sección hidráulica, alcanzando los objetivos de mejora y adaptación ecológica y de reducción de los riesgos de inundación.