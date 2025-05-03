La ACA destina 29 MEUR a reducir el riesgo de inundaciones en zona urbana, con 36 actuaciones en Tarragona

Una retroexcavadora trabaja en la construcción de un muro de protección delante de avenidas de agua

La Agencia Catalana del Agua (ACA) destinará más de 29 MEUR en actuaciones destinadas a reducir los riesgos de inundación en zona urbana a toda Cataluña.

La inversión se vehicula a través de cinco líneas de ayudas: una ya resuelta por actuaciones de mantenimiento de cauces en zona urbana (4,6 MEUR); otra acabada de convocar para habilitar infraestructuras de defensa delante de inundaciones (15 MEUR); otra aprobada esta semana por el Govern (6 MEUR) por actuaciones de mantenimiento de cauces en zona urbana; y dos más -ya resueltas- para redacción de proyectos de protección frente inundaciones y mejora de los sistemas de drenaje urbano (3,5 MEUR), según ha detallado la ACA en un comunicado.

«Las ayudas suponen casi un tercio de la inversión prevista dentro del plan de gestión de riesgo de inundaciones vigente, minimizando así los riesgos dentro de zona urbana», ha apuntado al director del ACA, Josep Lluís Armenter.

Aparte de estos importes ya comprometidos, la Agencia Catalana del Agua tiene previsto mantener anualmente subvenciones para los ayuntamientos para mantenimiento y conservación de cauces y, con la periodicidad que se establezca, otras subvenciones para hacer frente a problemas de protección delante de avenidas y problemas de drenaje urbano.

230 ayudas por mantenimiento de cauces en zona urbana por toda Cataluña

La línea de ayudas para actuaciones de mantenimiento y adecuación de los cauces en zona urbana a Cataluña ha otorgado un total de 230 ayudas, 85 de las cuales han beneficiado en las comarcas de Barcelona; 92 en la de Gerona; 36 en las de Tarragona y 17 en las comarcas de Lleida.

Les subvenciones otorgadas tienen un importe medio superior a los 20.000 euros por proyecto. Aunque estas actuaciones son competencia municipal, la ACA puede otorgar hasta el 100% del máximo de la ayuda (con un máximo de 75.000 euros por solicitud y 100.000 euros por municipio) con el objetivo de recuperar la funcionalidad hidráulica. Para la ejecución de los trabajos, se dispone de un plazo de 12 meses.

A la hora de definir las ayudas, la ACA fija una serie de criterios de valoración, como la presencia de vegetación o sedimentos en el cauce que obstaculicen la circulación del agua; si la actuación se hace un tramo con riesgo de inundación; si la zona de los trabajos está en suelo urbano urbanizado o si se da continuidad a trabajos en este ámbito hechos con anterioridad.

15 MEUR para luchar contra las avenidas de agua

La Agencia resolvió a mediados de abril el otorgamiento de ayudas a los ayuntamientos para la redacción de proyectos de protección delante de avenidas, por un importe total de 2,1 MEUR.

Esta subvención ha previsto el otorgamiento de cerca de 80 ayudas. Con respecto a la ejecución de actuaciones estructurales de protección contra avenidas, la Agencia Catalana del Agua ha convocado una nueva línea de ayudas, con una dotación de 15 millones de euros, para la ejecución de actuaciones de protección delante de avenidas en zona urbana. Se pueden presentar las solicitudes durante un mes.

Estas subvenciones contemplan actuaciones que aumenten la sección de cauce y mejoren las condiciones de inundabilidad; obras de estabilización o protección del cauce y/o de sus márgenes, balsas de laminación, derribo de infraestructuras que mejore el comportamiento hidráulico, sin provocar afecciones a terceros, entre otros.

6 MEUR para el mantenimiento y conservación de cauces

Finamente, el Govern aprobó este martes una nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a los entes locales para la ejecución actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces públicos en toda Cataluña.

El acuerdo del ejecutivo prevé que la convocatoria se publique en el plazo máximo de dos meses y que la dotación sea de 6 MEUR. La ACA ya ha aprobado con anterioridad líneas de ayudas en este ámbito, pero esta nueva subvención prevé, por primera vez, la financiación de las tareas de mantener las actuaciones hechas durante los dos años siguientes a la ejecución de los trabajos.

Con carácter pionero, también se prevé la posibilidad de que las actuaciones sean ejecutadas directamente por la ACA si el municipio así lo solicita.

Además, implicará una simplificación administrativa, ya que mediante una declaración responsable para la realización de los trabajos tiene que comprender tanto los trabajos iniciales como su mantenimiento posterior.