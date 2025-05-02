Urbanismo da luz verde a la construcción de un nuevo planetario digital en la Canonja

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Comisión territorial de urbanismo del Camp de Tarragona aprobó el pasado miércoles 30 de abril el Proyecto de actuación específica en suelo urbanizable para la construcción de un nuevo planetario digital en el polígono 116, parcela 6, ubicada al límite oeste del suelo urbano de la Canonja, en la finca número 39-41 del camino Vell de Reus.

La parcela, conocida como la finca del Mas de l'Abeurador, dispone de una superficie de 11.848 m2. El proyecto del nuevo equipamiento ya está redactado y se podrían iniciar las obras este 2026.