PortAventura World respira tranquilo a tiempo para soplar las velas

Imagen del acto de celebración que hizo ayer PortAventura con algunos de los primeros visitantes del parque.Álvaro Rodríguez

Sindicatos y PortAventura llegaron a un preacuerdo sólo 48 horas antes de la convocatoria de huelga prevista para los días 1 y 2 de mayo. De esta manera, ayer el parque pudo soplar las velas de su 30.º aniversario por muy poco. Una efeméride que, irónicamente, coincide con el Día del Trabajador.

Aunque el parque no se planteó en ningún momento cerrar las puertas durante la jornada de huelga, esta celebración no se hubiera vivido de la misma manera, ya que días antes se había cancelado la venta de algunas entradas y reservas de hotel, además de posponer los actos oficiales de los 30 años. De hecho, los trabajadores y la dirección no fueron los únicos que estuvieron pendientes del acuerdo hasta el último momento, sino también los visitantes.

Así lo explica Cristina, que ayer visitaba el parque después de viajar desde Murcia. Ella había estado en el parque «de pequeña» y tenía reservada esta ocasión para rememorar este viaje con motivo de la celebración de los 30 años, pero la posible huelga la mantuvo «atenta» por si se cancelaban sus planes. «No sabíamos lo que podía pasar hasta el último momento, pero al final todo ha salido bien», apunta.

También ha seguido «con mucha atención» la situación Elisabet Chacon, creadora de contenido barcelonesa y fanática de los parques de atracciones. Ella visita PortAventura «una vez al mes» con amigos con quienes comparte la afición. Así pues, tenía «muchas ganas» de vivir este aniversario y celebra «que finalmente se haya podido llegar a un acuerdo».

Chacon visitó el parque muy peripuesta con mucho del merchandising de PortAventura y considera que «está muy bien» todo lo que se ha organizado en torno a los 30 años. «Como friquis hace tiempo que lo pedíamos», explica entre carcajadas.

Desde más lejos visitaba el parque Enzo, de Marsella, quien había reservado todo el puente en los hoteles del resorte. Él y sus amigos habían planificado este viaje «desde diciembre» y también siguieron desde Francia las noticias de una posible huelga. No obstante, Enzo afirma que «hubiera venido igual», ya que estos días eran los únicos que habían podido cuadrar los compañeros.

El grupo descubrió el mismo día de llegada que se había desconvocado la huelga, un hecho que les ha hecho «sentir mejor». Eso sí, ninguno de los amigos conocía la coincidencia de su visita con los 30 años del parque. «Yo lo veo igual que siempre, pero las decoraciones están bien», apuntaba el francés.

Todos estos clientes llegaron a PortAventura a primera hora, con el fin de no perderse ningún acto. Poco tiempo después de la apertura de puertas, unos capgrossos inspirados en las cinco áreas temáticas animaron la fiesta saludando a los seguidores. Después, llegó el momento de soplar las velas, con las mascotas del parque, Woody y Winnie, como maestros de ceremonias.

Una celebración humilde, pero suficiente si se tiene en cuenta el poco tiempo que hubo para organizarla. «Yo estoy encantado de poder estar hoy celebrando lo que estamos celebrando», afirmaba Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World.

El director agradece el «buen recibimiento» que tuvo el día de ayer como la gente «comparte las ganas de celebrar 30 años de historia». Con respecto al acuerdo, Aldecoa asegura que están «muy contentos, por las mejoras sustanciales que se consiguen». «Es gracias a los clientes, pero también a los trabajadores el por qué a día de hoy estamos aquí», remarcaba Aldecoa.

Ahora, todavía falta firmar el convenio laboral, pero PortAventura pudo respirar a tiempo para soplar las velas de tres décadas, que no es poco.