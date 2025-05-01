Diari Més

Transporte

Los usuarios de tren de Tarragona tendrán que coger un autobús para ir o volver de Barcelona

Adif ha iniciado este jueves las obras para el acceso ferroviario al Aeropuerto, que durarán hasta el 4 de mayo

Imagen de archivo de un tren en la estación de Sant Vicenç de Calders.

Imagen de archivo de un tren en la estación de Sant Vicenç de Calders.Ariadna Escoda

Redacció Redacció
Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

Adif ha empezado este jueves, 1 de mayo, las obras para el acceso ferroviario al Aeroport del Prat de Barcelona, que durarán hasta el 4 de mayo y cortarán la circulación en tren entre las estaciones de El Prat de Llobregat, Aeroport Josep Tarradellas y Vilanova i la Geltrú.

Por este motivo, Renfe está ofreciendo, desde este mismo jueves, una frecuencia de autobuses alternativos cada 15 minutos entre los tramos afectados, según ha informado la misma compañía este jueves a través de un comunicado.

Las líneas R2 y R2 Sud tienen un bus que viaja entre Vilanova i la Geltrú y el Prat de Llobregat, mientras que las líneas regionales del sur lo tienen entre Cunit y Barcelona. Por otro lado, los viajeros de la R2 Nord están siendo redirigidos a la línea L9 de Metro.

tracking