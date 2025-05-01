Los usuarios de tren de Tarragona tendrán que coger un autobús para ir o volver de Barcelona

Imagen de archivo de un tren en la estación de Sant Vicenç de Calders.Ariadna Escoda

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Adif ha empezado este jueves, 1 de mayo, las obras para el acceso ferroviario al Aeroport del Prat de Barcelona, que durarán hasta el 4 de mayo y cortarán la circulación en tren entre las estaciones de El Prat de Llobregat, Aeroport Josep Tarradellas y Vilanova i la Geltrú.

Por este motivo, Renfe está ofreciendo, desde este mismo jueves, una frecuencia de autobuses alternativos cada 15 minutos entre los tramos afectados, según ha informado la misma compañía este jueves a través de un comunicado.

Las líneas R2 y R2 Sud tienen un bus que viaja entre Vilanova i la Geltrú y el Prat de Llobregat, mientras que las líneas regionales del sur lo tienen entre Cunit y Barcelona. Por otro lado, los viajeros de la R2 Nord están siendo redirigidos a la línea L9 de Metro.