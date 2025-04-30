Una veintena de entidades piden acabar con el trasvase del Siurana hacia Riudecanyes

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Más de una veintena de entidades del Priorat y del Baix Camp se han concentrado este miércoles en la presa del embalse de Siurana para reclamar que se acabe con el trasvase del río Siurana hacia el pantano de Riudecanyes. Organizaciones ecologistas, asociaciones diversas, administraciones del mundo local y partidos políticos se han unido a los clamores «queremos el río Siurana vivo» y «ni una gota más» y han instado al Gobierno a que no autorice ningún traspaso de agua hacia la comarca vecina en la comisión de desembalse de Riudecanyes prevista para el próximo 5 de mayo.

Los manifestantes han puesto de manifiesto las necesidades hídricas del Priorat en un contexto en el que en el pantano de Siurana se encuentra a un 25% de su capacidad.