Retrasos en la R2, la R14, la R16, la R17 y la RT2 por congestión ferroviaria en la estación de Francia

Los trenes de las líneas R2, R14, R15, R16, R17 y RT2 acumulan retrasos de hasta 45 minutos de media por congestión ferroviaria en la estación de Francia. Han informado fuentes de Renfe de que han explicado que se han acumulado muchos convoyes en esta instalación y que hay retenciones para coger la vía principal. Así, han indicado que los trenes pueden permanecer parados y aumentar su tiempo de recorrido a causa de esta incidencia.

Por otra parte, Protección Civil ha activado el plan Ferrocat en situación de prealerta por un tren de alta velocidad parado en Montcada por falta de potencia. Ha informado de que el convoy retrocederá hasta la estación de la Sagrera para que los viajeros puedan bajar y hacer un transbordo en otro tren.