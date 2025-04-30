Meteorología
La previsión del tiempo en Tarragona para el puente de mayo
La llegada de una nueva borrasca dejará precipitaciones en la demarcación en los próximos días
La demarcación de Tarragona tendrá durante este puente de mayo un tiempo ideal para disfrutar al aire libre. De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este jueves, 1 de mayo, se espera un día soleado y agradable en la provincia, con temperaturas que oscilarán entre los 14 °C y los 22 °C y sin probabilidad de lluvia.
Eso sí, esta última es una circunstancia que cambiará en las próximas horas, ya que se espera que, a partir del viernes, llegue una borrasca que traerá lluvias y tiempo inestable a la demarcación. Sin ir más lejos, según la Aemet, este mismo viernes la probabilidad de lluvia se sitúa en el 75% por la mañana, mientras que por la tarde disminuye hasta el 50%.
Se trata de una inestabilidad que continuará presente en la provincia durante los próximos días, ya que para el sábado la probabilidad de lluvia se sitúa en el 40% mientras que para el domingo y para el lunes y el martes de la semana que viene crece hasta el 55%, el 75% y el 80%, respectivamente.