La previsión del tiempo en Tarragona para el puente de mayo

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona tendrá durante este puente de mayo un tiempo ideal para disfrutar al aire libre. De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este jueves, 1 de mayo, se espera un día soleado y agradable en la provincia, con temperaturas que oscilarán entre los 14 °C y los 22 °C y sin probabilidad de lluvia.

Eso sí, esta última es una circunstancia que cambiará en las próximas horas, ya que se espera que, a partir del viernes, llegue una borrasca que traerá lluvias y tiempo inestable a la demarcación. Sin ir más lejos, según la Aemet, este mismo viernes la probabilidad de lluvia se sitúa en el 75% por la mañana, mientras que por la tarde disminuye hasta el 50%.

Se trata de una inestabilidad que continuará presente en la provincia durante los próximos días, ya que para el sábado la probabilidad de lluvia se sitúa en el 40% mientras que para el domingo y para el lunes y el martes de la semana que viene crece hasta el 55%, el 75% y el 80%, respectivamente.