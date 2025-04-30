Un modelo ferroviario dual para coser el Camp de Tarragona: Reus acoge una jornada clave sobre urbanismo metropolitano

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Reus ha sido el escenario este miércoles 30 de abril de un encuentro de referencia sobre el urbanismo al Camp de Tarragona. Más de 59 profesionales de los ámbitos técnicos y políticos vinculados al urbanismo y a las administraciones locales se han dado cita en la Escuela de Arte y Diseño de Reus en la jornada “Miradas Metropolitanas: El urbanismo en el diseño del área metropolitana”, impulsada por la Diputación de Tarragona.

El objetivo de la jornada ha sido generar una reflexión colectiva sobre el papel del urbanismo como herramienta para el desarrollo integrado y coherente del territorio metropolitano. El acto ha contado con la participación de figuras destacadas como la alcaldesa de Reus, la teniente de alcaldía de Urbanismo, el exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, el alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, y el expresidente del Puerto de Tarragona, Saül Garreta.

Uno de los puntos centrales ha sido la necesidad de repensar la movilidad como eje estructurador del territorio. El arquitecto Jordi J. Romera Cid, presidente de la Demarcación de Tarragona del Colegio de Arquitectos de Cataluña, ha defendido a un modelo de movilidad metropolitana que articule infraestructuras como la estación intermodal de Vila-seca y la futura estación del Horta Gran. Romera ha afirmado que «coser el territorio metropolitano no es sólo una cuestión de urbanismo o de planeamiento, sino también de conexiones reales y eficientes entre los diversos nodos del Camp de Tarragona». Sus palabras han encontrado una buena acogida entre los asistentes, que han coincidido en la necesidad de una visión integral y ambiciosa del territorio.

Por su parte, la alcaldesa de Reus ha puesto el foco en la reactivación del Plan Director del Camp de Tarragona, parado desde el 2010. «Hace falta evitar que cada municipio vaya por libre y trabajar juntos desde los equipos técnicos», ha señalado.

Desde la Diputación de Tarragona, Vale Pino, alcalde de Torredembarra, ha propuesto la creación de una oficina técnica metropolitana como herramienta para coordinar mejor las necesidades del territorio. En la misma línea, Josep Maria Elorduy, responsable técnico de la Diputación, ha animado a los profesionales a implicarse activamente en las comisiones de trabajo para dar continuidad a los proyectos iniciados.

La jornada ha contado también con la ponencia de Meritxell Martínez Novau, técnica en geografía y medio ambiente de INSTA – Servicios Jurídicos Ambientales, que ha abordado la planificación territorial desde una perspectiva sostenible y coherente.