Carreteras
Licitan un contrato de 29,8 MEUR para la conservación de 98 km de carreteras en Tarragona
Los trabajos se destinaran principalmente a la autovía AP-7 entre Salou y el límite provincial con Castellón y a diversos enlaces y áreas de servicio
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitará por unos 29,8 millones de euros (IVA no incluido) un contrato para la conservación y explotación de 98 km carreteras de la provincia de Tarragona, principalmente la AP-7.
La duración del contrato es de dos años, con posibilidad de prórroga de tres años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Este recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
Se actuará en la autovía AP-7 (entre Salou y el límite provincial con Castellón); en los enlaces con la C-44 y la A-7 en l’Hospitalet del Infant, y con la A-42 en l’Aldea; y en las áreas de servicio de l’Hospitalet del Infant y Baix Ebre.
Además, se implementarán sistemas de señalización vertical de detección de velocidad y limitación de velocidad variable en la autopista AP-7, entre l’Hospitalet del Infant (km 288) y Camarles (km 313).