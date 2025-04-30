Licitan un contrato de 29,8 MEUR para la conservación de 98 km de carreteras en Tarragona

Una máquina limpiando la mediana en la AP-7 a su paso por la nuclear de Vandellòs.Cedida

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitará por unos 29,8 millones de euros (IVA no incluido) un contrato para la conservación y explotación de 98 km carreteras de la provincia de Tarragona, principalmente la AP-7.

La duración del contrato es de dos años, con posibilidad de prórroga de tres años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Este recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Se actuará en la autovía AP-7 (entre Salou y el límite provincial con Castellón); en los enlaces con la C-44 y la A-7 en l’Hospitalet del Infant, y con la A-42 en l’Aldea; y en las áreas de servicio de l’Hospitalet del Infant y Baix Ebre.

Además, se implementarán sistemas de señalización vertical de detección de velocidad y limitación de velocidad variable en la autopista AP-7, entre l’Hospitalet del Infant (km 288) y Camarles (km 313).