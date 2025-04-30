La Diputación aprueba proyectos de mejora de la red vial con un presupuesto total de 4,8 MEUR

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Pleno de la Diputació de Tarragona ha aprobado este martes los proyectos de mejora de tres carreteras de su red vial. En concreto, se ha dado luz verde de forma definitiva al acondicionamiento de la TV-3146 de Tarragona en el Faro de Salou, y se han aprobado inicialmente la remodelación de la T-751 que enlaza los núcleos urbanos de la Masó y Vallmoll y la mejora la TV-3313 de Ulldecona a la Galera por Godall.

En la TV-3146, la actuación se centrará en el vial de conexión entre la nueva rotonda de la carretera C-31B y la nueva rotonda del vial perimetral del proyecto, enlazando con la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y el nuevo acceso al Port de Tarragona. Las obras está previsto que empiecen en enero del 2026, con una duración de 4 meses y una inversión por parte de la Diputació de cerca de 600.0000 euros. La actuación está financiada por el Port de Tarragona, y la Diputació hace la tramitación, expropiaciones, licitación y ejecución.

En el Pleno también se aprobó inicialmente el proyecto de mejora de la T-751 entre la Masó y Vallmoll, que permitirá ensanchar la calzada, mejorar el trazado y las aceras, construir un camino lateral de acceso al Molino de la Selva; el ensanchamiento del puente sobre el río Francolí, y la mejora de las intersecciones a algunas urbanizaciones y al polígono de Vallmoll, entre otras actuaciones. En este caso, las obras está previsto que empiecen el verano del 2026 con una duración de 13 meses y una inversión de 3,2 M€.

Con respecto a la aprobación del proyecto de la mejora de la TV3313, de Ulldecona en la Galera por Godall, esta actuación prevé la construcción de una nueva variante que evitará el paso del tráfico por el centro del núcleo urbano de Ulldecona. De esta manera, además de alejar el tráfico de vehículos pesados del núcleo urbano, se contribuirá a la pacificación del mismo y a convertir las calles en un entorno más seguro.

Otros puntos

Durante la sesión plenaria ordinaria del mes de abril, se aprobó el resto de puntos del orden del día, entre los cuales está la modificación de crédito de 51.221.311€ que permitirá incrementar el apoyo económico al mundo local, impulsar proyectos de mejora en los centros educativos de la institución y colaborar con iniciativas relevantes empresas desde la demarcación. La incorporación más cuantiosa son 15M€ que se añadirán al Plan ImpulsDipta, que contará con una dotación total de 162M€ en 4 años y que beneficiará todos los municipios del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Baix Penedès. En relación a los centros educativos, destacan la dotación de presupuesto (2,3M€) en la ampliación del Centro de Educación Especial Alba de la Diputació en Reus, y el impulso a los proyectos de mejora de los centros de educación musical de la Diputació en Reus, Tarragona y Tortosa.

Antes de iniciar la sesión, el vicepresidente segundo de la Diputació de Tarragona, Enric Adell, anunció que la institución ampliará la fecha límite para solicitar ayudas para restablecer corderos y servicios de los municipios afectados por fenómenos meteorológicos y otras subvenciones excepcionales hasta el 5 de mayo. La medida pretende dar respuesta a la situación excepcional causada por el apagón general de este 28 de abril.