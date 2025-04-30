Vista de las armas expuestas por Policía Nacional, que ha desarticulado un 'programa' o estructura de la mara salvadoreña Salvatrucha pretendía establecerse en España.EFE

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de la Mara Salvatrucha (MS13), originaria de El Salvador, que pretendía establecerse y expandirse de manera violenta en el Estado y ha detenido a 27 integrantes de la banda en Madrid (18), Barcelona (7), Tarragona (1) y Alicante (1). Su actividad principal era el tráfico de drogas para obtener armas de fuego.

Según la policía, los detenidos estarían implicados en homicidios consumados y otros en grado de tentativa. La investigación se inició después de que el FBI informara a la policía española sobre la presencia de esta organización criminal en España. Los detenidos operaban bajo una estructura jerárquica sólida, con los roles muy bien definidos a Madrid y Barcelona.

El 27 de marzo pasado se llevó a cabo una intervención policial que incluyó seis entradas y cacheos en que la Policía Nacional decomisó armas blancas, armas de fuego simuladas, documentación de la organización, simbología, sustancias estupefacientes, útiles para la venta posterior y teléfonos móviles.

Siete de los detenidos han ingresado en la prisión, mientras que dos más ya estaban en un centro penitenciario en situación de prisión preventiva por hechos relacionados con las actividades de la organización.

El mes de febrero pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha (MS-13) organización terrorista extranjera, sumándose así a la línea seguida en este mismo sentido por El Salvador en agosto de 2015.