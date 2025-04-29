Trasladan con buses a unas 260 personas que ayer se quedaron sin tren en Tarragona y el Ebre

Viajeros sentados en el andén de la estación de l'Aldea después del apagón eléctrico y el paro de sus trenes este lunes al mediodía

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) de Protección Civil ha gestionado servicio por carretera para los pasajeros de tren que ayer se quedaron sin servicio en varios municipios. En total, ha informado Protección Civil, se han movilizado autobuses en l'Albi, l'Ampolla, l'Aldea y el Camp de Tarragona para mover a unas 260 personas.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ya explicó anoche que los servicios de emergencia trabajaban para rescatar a los últimos pasajes de tren atrapados por el apagón en el Camp de Tarragona.

Los Mossos explicaron que, en Lleida, el incidente más importante se había producido cuando unos 550 pasajeros de un tren habían quedado aislados en el lugar y los pasajeros se habían desplazado hacia el pueblo de l'Albi para quedarse en el pabellón municipal.

Por otra parte, un tren se quedó a la estación de l'Ampolla con unas 30 personas que fueron trasladadas al pabellón municipal de la localidad para poder pasar la noche. También a causa del apagón, dos trenes se quedaron en la estación de l'Aldea con unas 500 personas. Ayer se gestionó transporte alternativo y muchas ya se marcharon, pero entre 35 y 40 personas no pudieron hacerlo y fueron trasladadas al pabellón municipal para pernoctar.