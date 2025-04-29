Ni Tortosa ni Constantí: Este es el pueblo más barato de Tarragona para comprar una casa

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario en la provincia de Tarragona muestra grandes variaciones de precios dependiendo del municipio. Según los últimos datos de Idealista, correspondientes a abril de 2025, Flix se consolida como el municipio más económico de la provincia para adquirir una vivienda, con un precio medio de tan solo 548 euros por metro cuadrado.

En cambio, este precio contrasta fuertemente con localidades tarraconenses como Altafulla (2.861 €/m²), La Pineda (2.489 €/m²) o Cambrils (2.411 €/m²), que lideran el ranking de los municipios más caros debido a su cercanía al mar y su fuerte atractivo turístico.

Además de Flix, otros municipios que presentan precios accesibles son Santa Bárbara (658 €/m²) y Móra d’Ebre (660 €/m²), situados también en el interior de la provincia y alejados de la presión urbanística de la costa. Estas localidades representan una oportunidad para quienes buscan una vivienda económica, ya sea para uso propio o como inversión a largo plazo.

En términos generales, el precio medio de venta en la provincia de Tarragona se sitúa actualmente en 1.628 €/m², lo que supone un aumento del 0,8% respecto a marzo y del 4,9 % en comparación con el año pasado. A pesar de esta tendencia al alza, los datos demuestran que aún existen importantes diferencias de precio según la ubicación del inmueble.

Así pues, aunque las zonas costeras siguen siendo las más demandadas —y también las más costosas—, el interior de Tarragona ofrece opciones más asequibles, como es el caso de Flix, ideal para quienes priorizan el precio y la tranquilidad.