Todas las nucleares desactivan planes de emergencia y recuperan la alimentación eléctrica

Todas las centrales nucleares españolas han desactivado sus Planes de Emergencia Interior tras recuperar la alimentación eléctrica desde el exterior, dando por finalizada la situación de prealerta, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo que vela por la seguridad nuclear en España.

Tras el apagón eléctrico generalizado en España, los reactores de las centrales nucleares que estaban en funcionamiento pararon ayer de forma automática y sus generadores diésel arrancaron manteniendo las condiciones de seguridad mientras se intentaba recuperar la alimentación eléctrica desde el exterior.

El CSN ha mantenido su Organización de Respuesta ante Emergencias activada en modo 1 (seguimiento) y, durante la prealerta, ha informado de la situación en las plantas nucleares españolas a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, al Departamento de Seguridad Nacional, al Ministerio para la Transición Ecológica, así como a las subdelegaciones del Gobierno de las provincias en las que se ubican las centrales nucleares y al público.

Con el cese de la situación de prealerta de las centrales, el organismo ha desactivado su Organización de Respuesta ante Emergencia y ha vuelto a su operativa normal.

Este suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público o el medioambiente.