La industria petroquímica de Tarragona ha iniciado los procedimientos de puesta en marcha una vez recuperado el suministro eléctrico después del apagón general de este lunes. Según han informado fuentes del sector a ACN, el proceso se ha iniciado por los servicios y suministros básicos. Una vez restablecidos los servicios, las diferentes unidades productivas se irán poniendo en marcha de forma escalonada.

Las mismas fuentes han precisado que durante este periodo de reanudación se podrán producir episodios puntuales de llama en la antorcha que, en principio, no tendrían que ir acompañados de humo visible. Un fenómeno que irá desapareciendo a medida que se complete el procedimiento de puesta en marcha.

El apagón eléctrico general de este lunes al mediodía generó la puesta en marcha de las antorchas del complejo petroquímico de Repsol para canalizar gases hacia las antorchas para «garantizar la eliminación controlada». Este proceso, a causa de la falta de suministro eléctrico y de vapor de agua, generó humo negro visible en las antorchas. «A pesar de su impacto visual, no comporta ningún riesgo», aseguraron desde la compañía.