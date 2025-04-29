Movilidad
Una nueva incidencia en Cubelles obliga a suspender los trenes regionales del sur de Cataluña
La línea R2 Sur hace servicio mínimo entre Sitges y Barcelona y bus entre la capital del Garraf y Sant Vicenç de Calders
Una nueva incidencia al servicio ferroviario de Cataluña que ha tenido lugar en la subestación eléctrica de Cubelles ha obligado a Renfe a suspender la circulación entre este municipio y Sitges este martes por la tarde, hecho que afecta a los servicios de las líneas R2 Sur y Regionales del sur. De hecho, los Regionales del sur no prestan servicio, según informa la compañía ferroviaria. Al R2 Sur hay servicio mínimo entre Sitges y la estación de Francia, en Barcelona. Se gestiona servicio de bus entre Sitges y Sant Vicenç de Calders. Renfe informa, al mismo tiempo, que el R2 entre Castelldefels y Granollers Centre y el R2 Norte están completamente restablecidas. El R3 presta servicio hasta Ripoll, pero desde allí hasta Puigcerdà hay servicio alternativo por carretera.
R4, R11 y R16 se han restablecido, aunque Renfe alerta de que no se podrán cumplir los horarios de paso habituales en ninguna de las líneas.
Además, R13, R14, R15 y R17 están pendientes de recuperación de servicio, así como la RG1, el RT2, el RL3 y el RL4. En el resto de líneas el servicio está suspendido, y los viajeros afectados se encaminan hacia otros medios de transporte.