Diari Més

Gran Apagón

Imágenes del Camp de Tarragona durante el Gran Apagón eléctrico de este lunes

Semáforos apagados, negocios oscuros, gente en los bares y chimeneas de la petroquímica a pleno rendimiento... las impactantes fotografías de la jornada de ayer

Imagen de una peluquera haciendo su trabajo en la calle durante el apagón.

Imagen de una peluquera haciendo su trabajo en la calle durante el apagón.Diari Més

Diari Més
Publicado por
DIARI MÉS

Creado:

Actualizado:

Imagen de un semáforo de Reus apagado.

Imagen de un semáforo de Reus apagado.Gerard Marti Roig

Imagen de un semáforo de Reus apagado.

Imagen de un semáforo de Reus apagado.

Imagen de un semáforo de Reus apagado.Gerard Marti Roig

Imagen de un semáforo de Reus apagado.

Imagen de un bar de Reus durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de un bar de Reus durante el Gran Apagón de este lunes.Gerard Marti Roig

Imagen de un bar de Reus durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de un bar de Reus durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de un bar de Reus durante el Gran Apagón de este lunes.Gerard Marti Roig

Imagen de un bar de Reus durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.Gerard Marti Roig

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.Gerard Marti Roig

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.Gerard Marti Roig

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.Gerard Marti Roig

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.Gerard Marti Roig

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.Gerard Marti Roig

Imagen de las chimeneas del polígono petroquímico quemando producto durante el Gran Apagón de este lunes.

Imagen de una peluquera haciendo su trabajo en la calle durante el apagón.

Imagen de una peluquera haciendo su trabajo en la calle durante el apagón.Diari Més

Imagen de una peluquera haciendo su trabajo en la calle durante el apagón.

Imagen del Mercat Central de Tarragona con los puestos sin actividad.

Imagen del Mercat Central de Tarragona con los puestos sin actividad.Diari Més

Imagen del Mercat Central de Tarragona con los puestos sin actividad.

Imagen de gente saliendo después de comprar.

Imagen de gente saliendo después de comprar.Cedida/ Diari Més

Imagen de gente saliendo después de comprar.

tracking