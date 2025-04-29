ANAV trabaja para sincronizar las nucleares de Ascó y Vandellòs II a la red eléctrica

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los equipos técnicos de ANAV trabajan para sincronizar las unidades de Ascó I y Vandellòs II a la red eléctrica en las próximas horas, después de la parada automática registrada este lunes. Las tres centrales se desconectaron automáticamente de la red a raíz del apagón general de ayer.

Según ANAV, la central de Ascó II se mantendrá en parada porque ya se encontraba en el proceso previo para desconectarse de la red con el fin de iniciar la 29.ª Recarga de Combustible. El paro automático de las tres unidades se produjo de acuerdo con el diseño de las centrales y con un funcionamiento correcto de todos los sistemas de seguridad.

Tanto la planta de Ascó como la de Vandellòs II declararon la prealerta en los dos emplazamientos, como estipulan sus respectivos planes de emergencia interiores (PEI), por la pérdida de suministro eléctrico exterior, pasando a alimentar sus sistemas de seguridad en automático con los generadores diésel, de acuerdo con el diseño y los procedimientos de actuación, explican desde de ANAV.

La situación de prealerta fue desactivada una vez los dos emplazamientos recuperaron de manera estable la alimentación eléctrica desde el exterior. Como está establecido, las autoridades, y en particular el Consejo de Seguridad Nuclear y Protección Civil, fueron informadas puntualmente de la evolución de este suceso a las plantas, que no ha tenido impacto en los trabajadores, el público o el medio ambiente.