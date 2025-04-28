La tasa de paro en la demarcación de Tarragona se sitúa al 12,87% el primer trimestre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona ha cerrado el primer trimestre del 2025 con una tasa de paro del 12,87%, la más alta de Cataluña, dos décimas por encima del último trimestre del 2024 pero un 0,53% menos que hace un año. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 55.500 parados, 300 más que el trimestre anterior y 1.400 menos que un año atrás. Personas ocupadas en la demarcación hay 375.900, 4.300 menos que a finales del año pasado pero 8.200 más que el primer trimestre del 2024.

El sector que da más trabajo a los tarraconenses son los servicios, que ocupan 265.400 personas, 6.500 más que hace justo un año pero 10.900 menos que hace tres meses. El segundo motor económico en términos de empleo es la industria, que al final del primer trimestre daba trabajo a 71.100 personas, 900 menos que en el mismo periodo de hace un año. La construcción en cambio sigue generando puestos de trabajo y en el 2025 ha empezado con 27.700 personas en este sector, 2.800 más que hace un año y 4.000 más que hace justo tres meses. En cambio, la agricultura continúa con registros similares. Ahora se dedican 11.700 personas, 800 más que a finales del 2024 pero 300 menos que en esta época del 2024.

Por sexo, las mujeres acumulan una tasa de paro más alta, en concreto del 15,14%, por encima del 10,88% de los hombres. En cifras absolutas, hay 25.100 hombres parados y 30.400 mujeres paradas.