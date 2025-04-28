Publicado por Carlos Domènech Goñi Tarragona Creado: Actualizado:

La llegada de más trenes de mercancías en el territorio a través de la futura autopista ferroviaria «tendrá efectos directos en el funcionamiento de los servicios de cercanías y regionales en las comarcas de Tarragona». Así lo asegura el portavoz de la entidad Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano.

«En el nudo de Vilaseca convergirán los trenes que lleguen de Zaragoza, del corredor del Mediterráneo desde Valencia, así como los alrededores y regionales que dan servicio en Tarragona, Reus, Tortosa y Móra la Nova, entre otros. Ferrmed ya vaticina que se saturará, es una muerte anunciada», subraya Sedano.

Si nada cambia, trenes llegarán al nudo de Vilaseca y continuarán su camino en dirección Barcelona por la línea de la costa. Por este motivo, desde la entidad aseveran que «el tercer carril a la línea de la costa es una chapuza».

«Necesitamos un estudio informativo de cómo sacar los trenes de mercancías del área metropolitana de Tarragona. No tienen que pasar ni por Reus, ni Vilaseca ni Tarragona, ni por ningún núcleo de población del interior», defiende al portavoz.

En este sentido, señalan que hay que separar también las mercancías de los pasajeros en el nudo de Vilaseca. La salida de las mercancías del Puerto «se tiene que hacer por el sur» y la fachada marítima «tiene que ser para los pasajeros».

Según detalla Sedano, Reus será una de las ciudades afectadas por esta nueva infraestructura, con la llegada de un mayor número de trenes de mercancías a su estación. «Les mercancías tienen que circunvalar Reus. La línea de pasajeros es la única que tiene que entrar a la ciudad», manifiesta.

La alternativa, en paralelo al AVE

«Es primordial habilitar una línea paralela al AVE y a la estación del Camp de Tarragona sólo para trenes de mercancías, segregada de la línea de pasajeros, tal como se hace en los corredores transeuropeos», recalca Sedano.

Como ya ha defendido anteriormente, Mercaderies per l'Interior apuesta para recuperar los tramos de la antigua línea Reus-Roda y aprovechar el trazado del Euromed desde Vilaseca hasta la estación del Camp de Tarragona. Eso permitiría una segregación total.