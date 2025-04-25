La Diputación activa 4,3 MEUR para ampliar la escuela Alba e impulsar el Conservatorio en la Tabacalera

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona ha arrancado un modificativo de crédito de 51 millones de euros que prevé aprobar el próximo pleno ordinario del 29 de abril. Esta operación se hará, en gran parte con remanentes del ejercicio anterior.

Uno de los capítulos más importantes del modificativo son las inversiones en centros educativos de la Diputación de Tarragona. La institución dotará con 2,3 millones el proyecto de ampliación del Colegio de Educación Especial Alba en Reus, que se prevé que se empiece a construir en el año 2026.

Por otra parte, se invertirán dos millones a estudios previos para el proyecto de la Escuela y Conservatorio de Música de la Diputación en la Tabacalera de Tarragona. Además también se invertirán 600.000 euros para adquirir el solar para ubicar el auditorio de Reus y otros 400.000 para la evaluación de ampliación del Conservatorio reusense.

También destaca el Plan ImpulsDipta, que incorporará 15 millones de euros adicionales. Esta línea de financiación de los municipios de la demarcación llegará hasta los 162 millones en cuatro años, hasta ahora ya se han ejecutado 25 millones de este plan.

El modificativo también permitirá subvencionar varias entidades y empresas como las escuelas de música, de danza y de arte municipales (1,5 millones), las ayudas para empresas culturales (851.100 euros) o las dirigidas a actividades deportivas de entidades (599.000 euros).

En paralelo, se dotarán económicamente iniciativas privadas relevantes como la rehabilitación de la casa los masoveros del Mas Miró (350.000 euros), la bodega modernista de Rocafort de Queralt impulsada por la Fundación Domenys (180.000 euros) o un sistema de composición y estudios nutricionales de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (500.000 euros). Finalmente, se destinarán 1,9 millones al proyecto de mejora del ciclo del agua urbano y 700.000 euros a los consejos comarcales.