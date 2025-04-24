El Ministerio de Transportes reparará siete kilómetros del firme de la A-27

Mapa de las dos fases de las obras en la A-27.Ministerio de Transportes

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana iniciará próximamente las obras de reparación del firme en la A-27 en los términos municipales de Constantí i la Pobla de Mafumet. Concretamente, se arreglarán los puntos quilométricos del 2,500 al 9,330 en dirección Lleida. La inversión es de 2 millones de euros.

Los trabajos, que se harán en dos fases, se iniciarán el próximo 5 de mayo y se alargarán hasta el 9 de junio. Para llevar a cabo la obra se cortará completamente el tráfico la calzada de la derecha y se habilitará la de la izquierda en dirección Tarragona como vía de doble sentido de circulación.

Según explica la subdelegada del Gobierno a Tarragona, Elisabet Romero, «estos trabajos mejorarán un tramo de la A-27 malogrado a raíz del intenso tráfico que circula diariamente por una infraestructura capital».

La primera fase finalizará el 19 de mayo. Durante esta fase, el tráfico procedente de la AP-7, la N-240 y el polígono Riu Clar que quiera acceder a la A-27, sentido Lleida, tendrá que hacerlo a través del ramal sentido Tarragona y hacer un cambio de sentido en el enlace con la T-11.

De igual manera, el tráfico procedente de la calzada izquierda de la A-7, que quiera acceder a la A-27, sentido Lleida, deberá tomar el ramal sentido Tarragona y hacer el cambio de sentido en el enlace con la T-11, para poder acceder al transfer.

En la fase 2, para acceder al enlace del Morell y la Pobla de Mafumet, el tráfico que circula por la A-27, sentido Lleida, deberá continuar hasta el kilómetro 13 y allí realizar un cambio de sentido, para volver por la calzada izquierda .