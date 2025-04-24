CCOO denuncia que las negociaciones para aprobar el convenio de PortAventura World «están atascadas»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La secretaria general de la Unión Intercomarcal de Tarragona de CCOO, Mercè Puig, ha asegurado que las negociaciones para aprobar un nuevo convenio colectivo en PortAventura World “están atascadas”. Este jueves, los representantes de la plantilla se han reunido nuevamente con la dirección del parque de atracciones para seguir negociando.

“Hoy y mañana tienen mediación, esperamos que lleve a algún preacuerdo, las posturas están muy alejadas”, ha afirmado Puig, quien también ha lamentado que las negociaciones no avancen porque la compañía no quiere mejorar las condiciones salariales de los empleados. Después de la primera jornada de huelga, el 19 de abril, la asamblea de trabajadores ha convocado dos jornadas más, el 1 y 2 de mayo.

“Todas sabemos que están constantemente haciendo denuncias a Inspección de Trabajo, es una empresa que se lo pasa todo por el forro. Y eso no se puede consentir más, no puede ser que cuando toca negociar el convenio colectivo estemos atascados a la primera de cambio, que es el tema salarial”, ha denunciado. La sindicalista confía en que la empresa se abra a negociar antes de la nueva convocatoria de huelga.