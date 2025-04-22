Laura Roigé Pons y el Instituto Jaume Huguet, Creus de Sant Jordi 2025

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

El Gobierno ha concedido la Creu de Sant Jordi 2025 a 21 personalidades y 10 entidades que han prestado servicios destacados en Cataluña en la defensa de su identidad o en el plan cívico y cultural. Entre las entidades y personalidades del Camp de Tarragona distinguidas hay Laura Roigé Pons, empresaria catalana vinculada al sector del transporte y los servicios en la hostelería y presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona desde el 2017. También se distinguirá al Instituto Jaume Huguet - Antigua Escuela del Trabajo de Valls.

Entre los distinguidos con uno de los máximos reconocimientos de la Generalitat está la cineasta Carla Simón; la actriz Loles León; el músico y cofundador de Mishima muerto recientemente Marc Lloret; el filólogo Isidor Marí; el director de orquesta Josep Pons; el expolítico Joan Saura; la periodista Rosa Maria Calaf; el campesino y líder sindical Joan Caball; el presidente del Grupo Planeta José Creuheras; o la dramaturga Lluïsa Cunillé.

Entre las entidades destaca La Cubana; el Centre de Titelles de Lleida; Sabor de Gràcia o la Unió per la Mediterrània. La Creu de Sant Jordi es uno de los reconocimientos más importantes que puede recibir una persona por parte de la Generalitat de Catalunya. La distinción se creó en 1981 con la finalidad de distinguir a las personas naturales o jurídicas que, por sus méritos, hayan prestado servicios destacados en Cataluña. Cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos o entidad puede pedir que se otorgue este galardón a alguna persona, sea física o jurídica.

Este año también recibirán la Creu de Sant Jordi la bailarina y coreógrafa Montse Colomé; el artista visual Eugènia Balcells; o la escritora Mercè Ibarz; el alpinista Josep Manuel Anglada; la farmacéutica e investigadora Montserrat Baiget; el biólogo y ecólogo Ramon Folch; el geólogo Josep Maria Mata-Perelló; el empresario y editor Francisco Javier Moll de Miguel; la pedagoga Mireia Montané; la empresaria tarraconense Laura Roigé Pons; y el óptico optometrista Manuel Roure.

En cuanto a las entidades, recibirán la Creu de Sant Jordi, en forma de placa, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC); el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya; la Federació dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona; la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls; el Institut Jaume Huguet - Antiga Escola del Treball de Valls; y la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Vic.