FCC Medio Ambiente se incorpora como nuevo patrocinador del documental 'Swim for Ela'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La productora Ecir Films, responsable del cortometraje documental Swim for Ela, contará con el patrocinio de FCC Medio Ambiente para impulsar la difusión de esta obra audiovisual. Con este acuerdo, la compañía medioambiental se suma al conjunto de patrocinadores y entidades colaboradoras que dan apoyo al proyecto, destinado a visibilizar la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a promover iniciativas solidarias relacionadas con la asociación Swim for Ela.

FCC Medio Ambiente se une a los otros patrocinadores como el Ayuntamiento de Cambrils, el Colegio de Médicos de Tarragona, la Fundación Antonius Musa, Cressi, Fermator y Gatell Enginyers, así como las instituciones Fundación La Caixa y la Diputació de Tarragona, que brindan, su apoyo a la distribución y promoción del documental.

Este convenio marca un paso fundamental para llegar a un público más amplio y concienciar sobre la realidad del ELA. Contar con el apoyo de FCC Medio Ambiente refuerza el compromiso colectivo de difundir el mensaje solidario que impulsa Swim for Ela», destaca Daniel Villanueva, el productor de Ecir Films.

«Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con las causas sociales de alto impacto y nuestra dedicación a la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades, de acuerdo con la Estrategia de Sostenibilidad 2050», destaca Miguel Ángel Quero, director de Delegación Cataluña II de FCC Medio Ambiente.

El documental narra la inspiradora historia de Siscu Morell, un paciente de ELA de Cambrils que ha dedicado las fuerzas a concienciar sobre la enfermedad y a recaudar fondos para la investigación. Al frente de la asociación Swim for ELA, Siscu, junto con su mujer Joana Bono y sus dos fundadores Jordi Cervera y Daniel Rossinés, realiza cada año una travesía nadando que, además de simbolizar su lucha, recauda fondos vitales para dar apoyo a pacientes y avanzar en la investigación del ELA.

La intención es que el documental Swim for ELA atraviese fronteras y se pueda ver «en festivales de Cataluña, de España, de Europa y del mundo».

El documental se proyectará en el cine La Rambla de l'Art de Cambrils este próximo 23 de abril a las 20:30 h. El precio de la entrada es de 5 € y los beneficios irán destinados a la investigación de la ELA.