Sociedad
Alertan de crecidas repentinas en barrancos de diferentes puntos de Tarragona
Protección Civil ha activado la prealerta del plan Inuncat por la intensa lluvia que ha caído en la demarcación
Protección Civil ha activado la prealerta del plan Inuncat por el riesgo de posibles crecidas repentinas de barrancos en diferentes puntos de Tarragona. Estas crecidas pueden producirse por la intensa lluvia que ha descargado este martes en la demarcación.
Concretamente, esta alerta se extiende a los barrancos y afluentes de la conca del Ebro en el Montsià, en el Baix Ebre, en la Ribera d'Ebre, en el Priorat y en el Baix Camp. Por ejemplo, y hasta el momento, han caído más de 20 litros por metro cuadrado en l'Espluga de Francolí.