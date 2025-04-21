Varias comarcas tarraconenses, bajo aviso de peligro por intensidad de lluvia este martes

Imagen de archivo de la lluvia en la ventana de un coche.Pixabay

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emitido este lunes un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvia que afectará a varias comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre mañana martes. Según ha informado el Meteocat a través de las redes sociales, el episodio se concentrará entre las 12:00 h y las 18:00 h, con un grado de peligro 1 sobre 6.

El aviso alerta de la posibilidad de precipitaciones de alta intensidad, que podrían superar los 20 mm en sólo 30 minutos. Las comarcas tarraconenses afectadas son el Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Priorat y Conca de Barberà.

El SMC recomienda extremar las precauciones, especialmente en zonas urbanas con riesgo de inundación rápida, cerca de rieras y en desplazamientos por carretera.