Los alojamientos del Camp de Tarragona y el Ebro rozan el lleno por Semana Santa

Dos turistas holandeses leyendo en el camping Ametlla de la Ametlla de Mar los días previos a Semana Santa.ACN

Los alojamientos del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre ponen este lunes el punto final a una Semana Santa de ocupaciones elevadas.

Que el periodo de vacaciones haya llegado la segunda quincena de abril ha sido clave para impulsar el turismo de proximidad, al cual se han sumado muchas reservas derivadas de varias competiciones deportivas y también la llegada de los primeros turistas extranjeros por el inicio de la temporada al aeropuerto de Reus.

En la Costa Daurada la ocupación media ha sido del 90%, con picos de pleno absoluto, según indican a la ACN fuentes del sector.

En el caso del Ebro, la media se ha situado en el 85%, pero se ha disparado hasta el 97% en el caso de las casas rurales de la Terra Alta.